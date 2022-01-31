ЦСКА объявил о переходе Бохинена в «Салернитану» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Бохинен перешел в «Салернитану» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен перешел в «Салернитану» на правах аренды до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт московского клуба.

Арендное соглашение ЦСКА с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера 22-летнего норвежца.

В нынешнем сезоне Бохинен провел 10 матчей за армейцев и забил два мяча. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 1,2 миллиона евро.