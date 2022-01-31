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Сегодня, 13:10

ЦСКА объявил о переходе Бохинена в «Салернитану» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Бохинен перешел в «Салернитану» на правах аренды
Карен Саркисян
Корреспондент
Эмиль Бохинен.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен перешел в «Салернитану» на правах аренды до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт московского клуба.

Арендное соглашение ЦСКА с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера 22-летнего норвежца.

В нынешнем сезоне Бохинен провел 10 матчей за армейцев и забил два мяча. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/5121

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ницца

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26%

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20%

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ТБ 2.5

10%

1.58
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Камерун 2
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X

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Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
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ФК Салернитана
ФК ЦСКА (Москва)
серия А
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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П
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