ЦСКА объявил о переходе Бохинена в «Салернитану» на правах аренды
Полузащитник ЦСКА Бохинен перешел в «Салернитану» на правах аренды
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен перешел в «Салернитану» на правах аренды до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт московского клуба.
Арендное соглашение ЦСКА с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера 22-летнего норвежца.
В нынешнем сезоне Бохинен провел 10 матчей за армейцев и забил два мяча. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 1,2 миллиона евро.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/5121
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