«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Шарлеруа» Николсона
23:00
Форвард «Шарлеруа» Шамар Николсон стал игроком «Спартака», сообщает пресс-служба московского клуба. Контракт с нападающим сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее красно-белые анонсировали переход футболиста, опубликовав видео с вращающейся пластинкой под композицию в стиле регги.
24-летний уроженец Ямайки выступал за «Шарлеруа» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.
Всего за 83 матча за бельгийский клуб Николсон забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач.
За сборную Ямайки он провел 29 матчей и отличился 10 раз.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-21-shamar_nikolson__novyy_forvard_spartaka/
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю