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«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Шарлеруа» Николсона

23:00
Шамар Николсон. Фото Getty Images
Шамар Николсон. Фото Getty Images
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Форвард «Шарлеруа» Шамар Николсон стал игроком «Спартака», сообщает пресс-служба московского клуба. Контракт с нападающим сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее красно-белые анонсировали переход футболиста, опубликовав видео с вращающейся пластинкой под композицию в стиле регги.

24-летний уроженец Ямайки выступал за «Шарлеруа» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

Всего за 83 матча за бельгийский клуб Николсон забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач.

За сборную Ямайки он провел 29 матчей и отличился 10 раз.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-21-shamar_nikolson__novyy_forvard_spartaka/

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Иван Шитик все материалы автора

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