«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Шарлеруа» Николсона

Форвард «Шарлеруа» Шамар Николсон стал игроком «Спартака», сообщает пресс-служба московского клуба. Контракт с нападающим сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года.

Официально: Шамар Николсон — новый форвард «Спартака» ???



Контракт с нападающим сборной Ямайки и одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026-го года ?



Добро пожаловать, Шамар! ?? pic.twitter.com/ztNVKYJBe3 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

Ранее красно-белые анонсировали переход футболиста, опубликовав видео с вращающейся пластинкой под композицию в стиле регги.

24-летний уроженец Ямайки выступал за «Шарлеруа» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

Всего за 83 матча за бельгийский клуб Николсон забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач.

За сборную Ямайки он провел 29 матчей и отличился 10 раз.