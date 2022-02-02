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Сегодня, 21:05

Тульский «Арсенал» объявил о переходе Деспотовича

Евгений Петров
Корреспондент
Джордже Деспотович.
Фото ФК «Арсенал»

«Арсенал» заключил трехлетний контракт с сербским нападающим Джордже Деспотовичем, сообщает официальный сайт тульского клуба.

29-летний футболист является воспитанником «Црвены Звезды». Форвард выступал за «Сопот» (Сербия), «Локерен» (Бельгия), «Жетысу», «Кайрат», «Астану», «Тобол» (все — Казахстан), «Оренбург» и «Рубин». Джордже является двукратным чемпионом и обладателем Кубка Казахстана, а также Суперкубка страны. В составе «Локерена» выигрывал Кубок Бельгии.

Ранее его бывыший клуб «Рубин» отстранил Деспотовича от тренировок с основной командой и сообщил о том, что он может тренироваться с дублем с 3 февраля на сборах молодежной команды в Турции.

Джордже Деспотович
ФК Арсенал (Тула)
ФК Рубин (Казань)
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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