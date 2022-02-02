Тульский «Арсенал» объявил о переходе Деспотовича

«Арсенал» заключил трехлетний контракт с сербским нападающим Джордже Деспотовичем, сообщает официальный сайт тульского клуба.

29-летний футболист является воспитанником «Црвены Звезды». Форвард выступал за «Сопот» (Сербия), «Локерен» (Бельгия), «Жетысу», «Кайрат», «Астану», «Тобол» (все — Казахстан), «Оренбург» и «Рубин». Джордже является двукратным чемпионом и обладателем Кубка Казахстана, а также Суперкубка страны. В составе «Локерена» выигрывал Кубок Бельгии.

Ранее его бывыший клуб «Рубин» отстранил Деспотовича от тренировок с основной командой и сообщил о том, что он может тренироваться с дублем с 3 февраля на сборах молодежной команды в Турции.