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«Краснодар» объявил о трансфере Хуниора Алонсо

18:24
Хуниор Алонсо. Фото junior_alonso4, Twitter Хуниор Алонсо. Фото junior_alonso4, Twitter
Хуниор Алонсо. Фото junior_alonso4, Twitter
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«Краснодар» и «Атлетико Минейро» согласовали трансфер Хуниора Алонсо, информирует сайт «быков».

Личный контракт с парагвайским защитником до конца июня 2025 года будет подписан по итогам медобследования.

Защитник &laquo;Атлетико Минейро&raquo; Хуниор Алонсо. В сборной выиграл конкуренцию у Бальбуэны, был капитаном в команде Халка. Хуниор Алонсо переходит в «Краснодар»

28-летний Алонсо является воспитанником клуба «Серро Портеньо», с которым выиграл чемпионат Парагвая.

В начале 2017 года он перешел во французский «Лилль», а в 2019-м продолжил карьеру в аргентинском «Бока Хуниорс» на правах аренды и выиграл чемпионат Аргентины. Затем Алонсо подписал контракт с «Атлетико Минейро» и победил в чемпионате Бразилии-2020/21, завоевав при этом престижный личный трофей — Bola de Prato (Серебряный мяч), как один из лучших защитников лиги.

В прошедшем сезоне он провел 22 матча, в которых забил 1 гол.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

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1.73

ИТБ1 (1.5)

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Роман Шишов все материалы автора

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