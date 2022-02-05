Полузащитник «Алании» перешел в «Химки»

«Химки» и «Алания» договорились о переходе полузащитника Бутты Магомедова. Футболист присоединился к подмосковной команде на сборах в Белеке и готовится к товарищескому матчу с «Рубином».

«Рад присоединиться к «Химкам». Клуб премьер-лиги — это шаг вперед для меня. Приложу все усилия и сделаю все возможное, чтобы помочь команде сохранить прописку в лиге. В «Алании» меня хорошо проводили. Еще в детстве я смотрел матчи «Химок» в премьер-лиге, видел, как забивал Андрей Тихонов — прекрасно помню его голы со штрафных. Также очень много друзей, знакомых играли в клубе в разное время. Так как я воспитанник УОР №5, знаю Илью Тусеева, Данилу Массуренко. Играл вместе с Егором Генераловым. Приятно вернуться в Московскую область. Здесь живут мои родители, здесь я начал заниматься футболом. Можно сказать, это место, где все начиналось.

В «Химках» крепкая команда, в составе есть именитые футболисты, а также хороший опытный тренер, который работал в нескольких клубах премьер-лиги. Уверен, у нас все будет хорошо», — сказал Магомедов.

Последним клубом Бутты перед переходом в «Химки» была «Алания», в составе которой он провел 91 матч, забил 19 голов и отдал 20 голевых передач.