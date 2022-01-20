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Мельников перешел из «Спартака» в «Ростов»

Евгений Петров
Корреспондент
Степан Мельников (справа).
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Степан Мельников стал игроком «Ростова», сообщают официальные сайты клубов. Контракт игрока рассчитан на 4,5 года.

«Благодарим Степана за годы, проведенные в родном клубе, и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении столичного клуба.

19-летний футболист — воспитанник академии «Спартака». Дебютировал за красно-белых в ноябре 2021 года в матче против «Уфы». За «Спартак-2» в текущем сезоне провел 21 матч, отличившись 3 голами.

Источник: https://spartak.com/news/2022-01-20-stepan_melnikov_pereshel_v_rostov/
ФК Ростов
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