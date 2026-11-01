Галактионов: «Примем решение в ближайший день. Сейчас плохо на душе. Все мы хотели сделать клуб лучше»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопросы на пресс-конференции после поражения от «Спартака» (0:4) в 13-м туре РПЛ.

— Впереди матч с «Рубином», а потом пауза. Эта пауза может помочь?

— Думаю, что в ближайший день мы примем решение. Команде это должно помочь. Не надо далеко загадывать. Нам надо победить «Рубин», чтобы заработать три очка.

— Что у вас сейчас на душе после старта чемпионата?

— Плохо на душе. Все мы хотели и желали сделать клуб лучше, ожидания от сезона были другие, но сегодня вот так. У меня и штаба не получается исправить ситуацию, к сожалению.

С 11 очками «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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