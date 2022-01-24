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Сегодня, 19:56

«Сочи» заключил контракт с защитником из Словении

Иван Шитик
Корреспондент
Ваня Дркушич.
Фото Instagram

Словенский центральный защитник Ваня Дркушич стал игроком «Сочи». Сочинцы объявили о трансфере в своем официальном Telegram-канале.

22-летний словенец выступал за команду «Браво». В чемпионате страны он провел 19 матчей и забил 2 гола.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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