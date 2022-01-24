«Сочи» заключил контракт с защитником из Словении

Словенский центральный защитник Ваня Дркушич стал игроком «Сочи». Сочинцы объявили о трансфере в своем официальном Telegram-канале.

22-летний словенец выступал за команду «Браво». В чемпионате страны он провел 19 матчей и забил 2 гола.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.