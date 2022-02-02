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«Крылья Советов» объявили о расторжении контракта с полузащитником Кабутовым

Иван Торопцев
Корреспондент

«Крылья Советов» объявили о расторжении контракта с полузащитником команды Дмитрием Кабутовым.

«Это было прекрасное время в Самаре. Я запомню его навсегда. У нас отличный коллектив, отличный тренерский штаб, вместе мы прошли очень многое. Здесь я стал капитаном команды, многому научился и вырос как футболист. Но самая большая благодарность — болельщикам. В Самаре они абсолютно особенные! Было честью играть для вас!» — приводит пресс-служба самарцев слова Кабутова.

Кабутов выступал за «Крылья Советов» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 29-летний россиянин принял участие в 10 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19379
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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3
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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