«Крылья Советов» объявили о расторжении контракта с полузащитником Кабутовым

«Крылья Советов» объявили о расторжении контракта с полузащитником команды Дмитрием Кабутовым.

«Это было прекрасное время в Самаре. Я запомню его навсегда. У нас отличный коллектив, отличный тренерский штаб, вместе мы прошли очень многое. Здесь я стал капитаном команды, многому научился и вырос как футболист. Но самая большая благодарность — болельщикам. В Самаре они абсолютно особенные! Было честью играть для вас!» — приводит пресс-служба самарцев слова Кабутова.

Спасибо за все, капитан!https://t.co/YAusuVVIVU — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 2, 2022

Кабутов выступал за «Крылья Советов» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 29-летний россиянин принял участие в 10 матчах команды и не отличился результативными действиями.