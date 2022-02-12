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Сегодня, 16:05

«Нижний Новгород» заключил контракт с нападающим из Анголы

Иван Шитик
Корреспондент
Милсон.
Фото ФК «Нижний Новгород»., Instagram

Португальский нападающий Милсон подписал долгосрочный контракт с ФК «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба клуба.

Фелисио Мендес Жоао Милсон родился 12 октября 1999 года в столице Анголы — Луанде.

Начинал свою карьеру в португальском футбольном клубе «Лейшойнш». Также играл в ФК «Реал Самбила», молодежной и главной командах «Маритиму» (Фуншал, Португалия).

В прошлом сезоне провел 21 матч в португальской премьер-лиге. 23 октября 2020 года Милсон дебютировал в составе национальной сборной Анголы.

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Реал

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Наполи
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ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

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1.55

П2

17%

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ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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