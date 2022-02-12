«Нижний Новгород» заключил контракт с нападающим из Анголы

Португальский нападающий Милсон подписал долгосрочный контракт с ФК «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба клуба.

Фелисио Мендес Жоао Милсон родился 12 октября 1999 года в столице Анголы — Луанде.

Начинал свою карьеру в португальском футбольном клубе «Лейшойнш». Также играл в ФК «Реал Самбила», молодежной и главной командах «Маритиму» (Фуншал, Португалия).

В прошлом сезоне провел 21 матч в португальской премьер-лиге. 23 октября 2020 года Милсон дебютировал в составе национальной сборной Анголы.