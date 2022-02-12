«Нижний Новгород» заключил контракт с нападающим из Анголы
Португальский нападающий Милсон подписал долгосрочный контракт с ФК «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба клуба.
Фелисио Мендес Жоао Милсон родился 12 октября 1999 года в столице Анголы — Луанде.
Начинал свою карьеру в португальском футбольном клубе «Лейшойнш». Также играл в ФК «Реал Самбила», молодежной и главной командах «Маритиму» (Фуншал, Португалия).
В прошлом сезоне провел 21 матч в португальской премьер-лиге. 23 октября 2020 года Милсон дебютировал в составе национальной сборной Анголы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
Новости