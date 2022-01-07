«Зенит» и Маммана договорились о досрочном расторжении контракта

«Зенит» и защитник Эмануэль Маммана достигли договоренности о прекращении трудового соглашения.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Эмануэля Мамману за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

Маммана стал игроком «Зенита» летом 2017 года. За петербургскую команду защитник провел 41 матч, дважды выиграл чемпионат и Кубок России.

Последние два сезона он выступал за «Сочи» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинец перейдет в «Ривер Плэйт». По информации «СЭ», им также интересуется «Атлетико Минейро».