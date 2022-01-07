«Зенит» и Маммана договорились о досрочном расторжении контракта
13:30
«Зенит» и защитник Эмануэль Маммана достигли договоренности о прекращении трудового соглашения.
«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Эмануэля Мамману за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.
Маммана стал игроком «Зенита» летом 2017 года. За петербургскую команду защитник провел 41 матч, дважды выиграл чемпионат и Кубок России.
Последние два сезона он выступал за «Сочи» на правах аренды.
Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинец перейдет в «Ривер Плэйт». По информации «СЭ», им также интересуется «Атлетико Минейро».
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2022-01-07-emanuel-mammana-pokidaet-zenit.htm
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