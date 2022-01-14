Рыков покинул «Урал»

«Урал» и защитник Владимир Рыков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба.

«Благодарим Владимира за игру в нашей команде и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении.

34-летний футболист пришел в команду в августе 2020 года. В составе «шмелей» он провел 27 матчей.

«Урал» занимает 11-е место в таблице РПЛ.