Карседо о победе над «Локомотивом»: «Это дерби, здесь надо выходить и выкладываться на максимум»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после победы над «Локомотивом» (4:0) в 13-м туре РПЛ рассказал о подготовке к предстоящему матчу с «Акроном» и оценил значение успеха в московском дерби.

— Как избежать недооценки перед матчем с «Акроном»?

— Нет права повторить ошибки снова. Нам был важен этот матч. Нет смысла смотреть на других, если ты не выиграешь свои. Мы с уважением относимся к любому сопернику. Это команда, которая показывает хороший футбол. На домашних матчах зарабатываем больше очков, будем максимально серьезно относиться к этому матчу.

— Давно не побеждали «Локомотив» в Черкизове. Это мотивировало?

— Мы проигрывали тут 0:2 на предсезонке, у соперника были потери. С «Краснодаром» они вели 3:1. Это дерби, здесь надо выходить и выкладываться на максимум.

«Спартак» примет «Акрон» 8 ноября в матче 14-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.