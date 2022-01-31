«Спартак» объявил о переходе Понсе в «Эльче» на правах аренды

«Спартак» и «Эльче» достигли договоренности о переходе нападающего Эсекиэля Понсе в испанский клуб на правах аренды, сообщает сайт красно-белых.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. У «Эльче» есть право выкупа трансфера 24-летнего аргентинца, которое станет обязательным при наступлении определенных обстоятельств.

Официально: Эсекель Понсе продолжит карьеру в «Эльче» ??



«Спартак» и «Эльче» договорились об аренде до конца сезона с правом выкупа, которое может стать обязательным при наступлении определенных обстоятельств.



Желаем Танку скорейшего возвращения на поле и успехов в Испании! ? pic.twitter.com/uq7c9bwZNh — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 31, 2022

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провел 73 матча и забил 25 мячей. На данный момент форвард продолжает восстанавливаться от последствий тяжелой травмы, которую получил в Неаполе в сентябре прошлого года.