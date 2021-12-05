Вратарь Свинов о переходе в «Спартак»: «Я счастлив. До сих пор немного не верится»

Новичок «Спартака», вратарь Илья Свинов прокомментировал свой переход в московский клуб из «Факела».

«Доволен, что подписал контракт с таким клубом. «Спартак» — великий клуб с большой историей, самая титулованная команда России. Я счастлив. Мог ли представить, что карьера будет развиваться так стремительно? Честно говоря, до сих пор немного не верится, но я много работал для этого. Тяжелый труд, как известно, окупается. Надеюсь, так и будет продолжаться. Почему решил уйти из «Факела», который борется за выход в премьер-лигу? Потому что «Спартак» — один из самых топовых клубов России, если не самый топовый. Всегда борется за высокие места, за чемпионство. Хочется становиться сильнее, а чтобы становиться сильнее, надо конкурировать с лучшими. Было трудно принять решение, но я считаю, что нужно соглашаться на переход, когда появляется такой вариант», — сказал в интервью клубной пресс-службе Свинов.

Вчера, 4 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с 21-летним россиянином. Соглашение вступит в силу с 1 января 2022 года, оно рассчитано до конца мая 2025 года с опцией продления еще на один год.