Вратарь Свинов о переходе в «Спартак»: «Я счастлив. До сих пор немного не верится»
Новичок «Спартака», вратарь Илья Свинов прокомментировал свой переход в московский клуб из «Факела».
«Доволен, что подписал контракт с таким клубом. «Спартак» — великий клуб с большой историей, самая титулованная команда России. Я счастлив. Мог ли представить, что карьера будет развиваться так стремительно? Честно говоря, до сих пор немного не верится, но я много работал для этого. Тяжелый труд, как известно, окупается. Надеюсь, так и будет продолжаться. Почему решил уйти из «Факела», который борется за выход в премьер-лигу? Потому что «Спартак» — один из самых топовых клубов России, если не самый топовый. Всегда борется за высокие места, за чемпионство. Хочется становиться сильнее, а чтобы становиться сильнее, надо конкурировать с лучшими. Было трудно принять решение, но я считаю, что нужно соглашаться на переход, когда появляется такой вариант», — сказал в интервью клубной пресс-службе Свинов.
Вчера, 4 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с 21-летним россиянином. Соглашение вступит в силу с 1 января 2022 года, оно рассчитано до конца мая 2025 года с опцией продления еще на один год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю