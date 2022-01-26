Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Адамов перешел в «Зенит»

Защитник «Урала» Арсен Адамов стал игроком «Зенита». Контракт подписан до лета 2026 года. Сумма отступных в его прежнем договоре составляла пять миллионов евро. Соглашение вступит в силу после прохождения игроком медосмотра в Петербурге.

В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний футболист сыграл 17 матчей и забил один мяч.

Мелкадзе — в «Сочи»

Нападающий Георгий Мелкадзе подписал контракт с «Сочи». Игрок перешел в клуб на правах свободного агента. Последней командой форварда был «Спартак». Соглашение рассчитано на 2,5 года.

Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 800 тысяч евро. В текущем сезоне Мелкадзе принял участие в трех матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.

Влахович близок к переходу в «Ювентус»

По информации Фабрицио Романо, нападающий «Фиорентины» Душан Влахович в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». «Старая синьора» сделала официальное предложение «фиалкам» в размере 75 миллионов евро. Клуб из Флоренции оказался готов его принять. Сейчас «Юве» работает над заключением личного контракта с 21-летним сербом.

В нынешнем сезоне конкурент Кокорина в нападении «Фиорентины» провел в серии А 21 матч, забил 17 мячей и отдал две голевые передачи.

Понсе может уйти из «Спартака»

Как сообщает TMW, нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе попал в сферу интересов «Венеции», хотя технический директор итальянцев Паоло Поджи опроверг эту информацию в разговоре с «СЭ». Контракт аргентинца действует до июня 2024 года.

Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в семь миллионов евро. В этом сезоне Понсе принял участие в 7 матчах РПЛ, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

«Фиорентина» ведет Кабрала

По информации Фабрицио Романо, нападающий «Базеля» Артур Кабрал может перейти в «Фиорентину». Итальянцы уже сделали предложение по игроку. Оно составляет 14 миллионов евро плюс бонусы. Контракт 23-летнего форварда действует до июня 2023 года.

В этом сезоне футболист сыграл в чемпионате Швейцарии 18 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи. Кабрал должен заменить уходящего Влаховича.