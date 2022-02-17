«Химки» объявили о переходе Трошечкина в «Ахмат»

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин перешел в «Ахмат», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

«Очень тяжело прощаться с «Химками». Но этот клуб навсегда останется в моем сердце. Здесь я провел важнейший период в своей карьере, который запомнится особенными моментами, эмоциями и преодоленными трудностями вместе с командой. Мы одержали много больших побед, вышли в РПЛ, показали отличный результат в прошлом сезоне. Кроме этого, за время, проведенное в «Химках», в моей жизни произошло много хорошего. Я благодарю клуб и болельщиков за это невероятно теплое время. Желаю красно-черным удачи и успешного решения задачи», — приводит слова Трошечкина пресс-служба клуба.

На счету 25-летнего россиянина 10 голов в 74 матчах за «Химки». Полузащитник играл за подмосковную команду с 2019 года.