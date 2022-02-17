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Сегодня, 22:20

«Химки» объявили о переходе Трошечкина в «Ахмат»

Полузащитник «Химок» Трошечкин перешел в «Ахмат»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин перешел в «Ахмат», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

«Очень тяжело прощаться с «Химками». Но этот клуб навсегда останется в моем сердце. Здесь я провел важнейший период в своей карьере, который запомнится особенными моментами, эмоциями и преодоленными трудностями вместе с командой. Мы одержали много больших побед, вышли в РПЛ, показали отличный результат в прошлом сезоне. Кроме этого, за время, проведенное в «Химках», в моей жизни произошло много хорошего. Я благодарю клуб и болельщиков за это невероятно теплое время. Желаю красно-черным удачи и успешного решения задачи», — приводит слова Трошечкина пресс-служба клуба.

На счету 25-летнего россиянина 10 голов в 74 матчах за «Химки». Полузащитник играл за подмосковную команду с 2019 года.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/fevral/aleksandr-troshechkin-perekhodit-v-akhmat/
Александр Трошечкин
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ФК Ахмат
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Спартак

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