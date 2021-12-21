«Химки» объявили о переходе Мамаева
13:38
Полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с «Химками», сообщается на официальном сайте клуба. Срок соглашения не сообщается.
Ранее футболист покинул «Ростов».
В текущем сезоне 33-летний Мамаев провел 6 матчей. За все время в «Ростове» он принял участие в 26 матчах и забил четыре мяча.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/dekabr/pavel-mamaev-stal-igrokom-khimok/
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