«Химки» объявили о переходе Мамаева

Полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с «Химками», сообщается на официальном сайте клуба. Срок соглашения не сообщается.

Ранее футболист покинул «Ростов».

В текущем сезоне 33-летний Мамаев провел 6 матчей. За все время в «Ростове» он принял участие в 26 матчах и забил четыре мяча.