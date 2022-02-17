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Сегодня, 15:08

Вратарь Артем Поплевченков ушел из «Спартака»

Поплевченков объявил о том, что покидает «Спартак»
Анна Горшкова
Корреспондент

Голкипер Артем Поплевченков объявил о том, что покидает «Спартак».

«10 незабываемых лет я провел в «Спартаке». Для меня честь быть частью Красно-Белого Братства. Начиная с академии, затем в дубле, «Спартаке-2» и основной команде я с гордостью носил на груди эмблему «Спартака» и защищал его последний рубеж. С командами клуба я становился призером Молодежных первенств, участвовал в Юношеской Лиге Чемпионов в Золотой год Чемпионства Спартака, прошел большой путь ярких побед и испытывал горечь поражений.

Все это стало возможным для меня благодаря тренерам, футболистам, администраторам, медицинскому персоналу, руководителям академии, клуба, персоналу спортивной базы и «Открытия Арены», всем работникам ФК «Спартак Москва». Спасибо Вам огромное за ваш труд, заботу и внимание.

Хочу поблагодарить болельщиков великого клуба. Вы всегда были рядом со всеми командами от академии до основы. Ваша самоотверженность, вера — достойны уважения. Спасибо Вам за поддержку! До свидания, «Спартак Москва», — написал Поплевченков в Instagram.

21-летний Поплевченков является воспитанником красно-белых и в основном выступал за «Спартак-2». В РПЛ футболист не провел ни одного матча.

С 2017 года голкипер сыграл за клуб 49 матчей, в которых пропустил 47 голов и 19 игр отстоял на ноль.

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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
26.02 16:30
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
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27.02 14:00
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 - : -
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