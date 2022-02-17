Вратарь Артем Поплевченков ушел из «Спартака»

Голкипер Артем Поплевченков объявил о том, что покидает «Спартак».

«10 незабываемых лет я провел в «Спартаке». Для меня честь быть частью Красно-Белого Братства. Начиная с академии, затем в дубле, «Спартаке-2» и основной команде я с гордостью носил на груди эмблему «Спартака» и защищал его последний рубеж. С командами клуба я становился призером Молодежных первенств, участвовал в Юношеской Лиге Чемпионов в Золотой год Чемпионства Спартака, прошел большой путь ярких побед и испытывал горечь поражений.

Все это стало возможным для меня благодаря тренерам, футболистам, администраторам, медицинскому персоналу, руководителям академии, клуба, персоналу спортивной базы и «Открытия Арены», всем работникам ФК «Спартак Москва». Спасибо Вам огромное за ваш труд, заботу и внимание.

Хочу поблагодарить болельщиков великого клуба. Вы всегда были рядом со всеми командами от академии до основы. Ваша самоотверженность, вера — достойны уважения. Спасибо Вам за поддержку! До свидания, «Спартак Москва», — написал Поплевченков в Instagram.

21-летний Поплевченков является воспитанником красно-белых и в основном выступал за «Спартак-2». В РПЛ футболист не провел ни одного матча.

С 2017 года голкипер сыграл за клуб 49 матчей, в которых пропустил 47 голов и 19 игр отстоял на ноль.