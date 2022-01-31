«Химки» отдали нападающего в аренду в немецкий «Падерборн»

«Химки» и немецкий «Падерборн 07» договорились об аренде нападающего красно-черных Кемаля Адеми. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22, сообщает сайт подмосковной команды.

Футбольные клубы «Химки» и немецкий «Падерборн 07» договорились об аренде нападающего красно-чёрных Кемаля Адеми.



Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22.

Желаем Кемалю успешного сезона в Германии! ? pic.twitter.com/6EPppGCYTF — ФК «Химки» (@fc_khimki) January 31, 2022

Контракт 26-летнего Швейцарца, который родился в Германии, с российским клубом рассчитан до 2024 года. В этом сезоне он провел в Тинькофф РПЛ 12 матчей и забил 1 гол, также сделав 2 голевые передачи.

В сезоне-2020/21 Адеми выступал за турецкие «Фенербахче» и «Фатих Карагюмрюк».