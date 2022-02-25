Семшов: «Зенит» мог быть претендентом на победу в Лиге Европы, если бы прошел «Бетис»

Семшов считает, что «Зенит» мог быть претендентом на победу в Лиге Европы, если бы прошел «Бетис»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал ничью петербургской команды с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«В целом по игре и по движению «Зенит» выглядел лучше, — приводит слова Семшова ТАСС. — Команда выглядела целостно, не было таких провалов в игре, как в первые 20 минут первого матча. Те подходы, которые были у команды, могли вылиться в гол, так что в этой встрече все-таки сделала работу над ошибками после первой игры. К сожалению, не забили, такое бывает».

По мнению полузащитник, «Зенит» мог быть претендентом на победу в Лиге Европы, если бы прошел испанскую команду.

«Зенит» мог быть претендентом на победу в Лиге Европы, если бы прошел «Бетис». Мы не забываем, что помимо матчей есть тренировочный процесс и работа над ошибками. Понятно, что для таких игроков, которые есть в петербургской команде, достаточно одной встречи или нескольких минут, чтобы вкатиться в сезон. Думаю, что это было основополагающим. Команда в первой игре не была готова", — сказал.