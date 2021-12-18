Боженов вернулся в «Ростов» после аренды в «Химках»
«Ростов» объявил о возвращении защитника Кирилла Боженова, который ранее выступал за «Химки» на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте дончан 18 декабря.
В текущем сезоне 21-летний российский футболист провел 13 матчей за «Химки». Боженов играл в аренде за подмосковную команду с июля 2021-го.
Ранее в СМИ появилась информация, что защитником интересуется «Спартак».
Кирилл Боженов вернулся в «Ростов» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) December 18, 2021
Игрок «Ростова» вернулся из «Химок», где выступал на правах аренды.
В текущем сезоне Кирилл принял участие в одиннадцати матчах в составе подмосковного клуба, девять из которых в рамках Тинькофф РПЛ.
Желаем Кириллу удачи! pic.twitter.com/4TXkU9nkpw
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