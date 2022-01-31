«Локомотив» сообщил об уходе Анджорина

Полузащитник «Локомотива» Тино Анджорин, арендованный у «Челси», покинул московский клуб.

«Локомотив» и «Челси» достигли договоренности о досрочном прекращении аренды 20-летнего англичанина.

«В настоящий момент Анджорин продолжает реабилитацию после полученной травмы — перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду. Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Локомотива».

В нынешнем сезоне Анджорин провел девять матчей за «Локомотив» и забил один мяч. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Анджорин не вернется в «Локомотив» из-за ухода Рангника в «Манчестер Юнайтед».