«Уфа» заключила контракт с португальским полузащитником

Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с португальским полузащитником Тьяго Родригесом. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона с правом последующего продления, сообщает сайт команды.

?? ФК «Уфа» подписал контракт с португальским полузащитником Тьяго Родригесом.



Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона с правом последующего продления.



?? https://t.co/3dcrAqiKw3 pic.twitter.com/Lh9qHQNxWa — ФК УФА (@UfaFc) February 5, 2022

Родригес — воспитанник португальского «Спортинга».

Родригес провел пять матчей в составе молодежной сборной Португалии U-21. Последним клубом футболиста был саудовский «Аль-Хазм», который он покинул в январе 2022 года.