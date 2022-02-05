«Уфа» объявила о подписании контракта с полузащитником Кабутовым
«Уфа» подписала контракт с экс-полузащитником «Крыльев» Кабутовым
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов подписал контракт с «Уфой», сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Контракт с 29-летним россиянином с клубом подписан до конца сезона с правом продления.
Полузащитник будет выступать за уфимцев под седьмым номером.
В нынешнем сезоне Кабутов провел 10 матчей за «Крыльев Советов». 2 февраля самарский клуб объявил о расторжении с ним контракта.
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|Уфа
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|3
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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|Г
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|
Гамид Агаларов
Уфа
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|
|
Артем Дзюба
Зенит
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|
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Матео Кассьерра
Сочи
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|П
|
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Реми Кабелла
Краснодар
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Филипе Силва Малком
Зенит
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Себастьян Шиманьски
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|2
|
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Гжегож Крыховяк
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