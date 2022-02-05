«Уфа» объявила о подписании контракта с полузащитником Кабутовым

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов подписал контракт с «Уфой», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Контракт с 29-летним россиянином с клубом подписан до конца сезона с правом продления.

Полузащитник будет выступать за уфимцев под седьмым номером.

Официально! Дмитрий Кабутов — игрок ФК «Уфа»! ?



ФК «Уфа» подписал контракт с российским полузащитником Дмитрием Кабутовым. Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона с правом продления. За нашу команду Дмитрий будет выступать под 7-м номером.



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В нынешнем сезоне Кабутов провел 10 матчей за «Крыльев Советов». 2 февраля самарский клуб объявил о расторжении с ним контракта.