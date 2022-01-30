«Зенит» объявил о трансфере Юри Алберто

«Зенит» объявил о трансфере нападающего из Бразилии

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто перешел в «Зенит». Питерский клуб выложил видео в Twitter, на котором бразилец позирует в форме команды.

Tropa do Zenit Yuri Alberto! pic.twitter.com/jmahv323gT — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 30, 2022

«Зенит» и «Интернасьонал» достигли соглашения о переходе бразильского нападающего. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.

В 2020-м Юри перешел в «Интернасьонал», в составе которого провел 85 матчей, забил 30 мячей и сделал 5 результативных передач. По итогам сезона-2021 разделил третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии с 12-ю мячами.

По версии британского издания FourFourTwo вошел в число 22-х самых талантливых игроков мира в возрасте до 22-х лет.