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Сегодня, 11:18

«Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим защитником молодежки ЦСКА Тесленко

Иван Торопцев
Корреспондент

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Егор Тесленко стал футболистом «Рубина».

Казанский клуб официально объявил о заключении контракта с 21-летним россиянином до 2026 года.

Права на Тесленко принадлежали КАМАЗу, до этого футболист выступал за молодежную команду ЦСКА и «Кубань-2».

В сезоне-2021/22 игрок провел 23 матча за КАМАЗ в ФНЛ и забил 5 голов.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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