«Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим защитником молодежки ЦСКА Тесленко

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Егор Тесленко стал футболистом «Рубина».

Казанский клуб официально объявил о заключении контракта с 21-летним россиянином до 2026 года.

«Рубин» подписал контракт с Егором Тесленко! ?



Соглашение с 21-летним защитником рассчитано до 2026 года ??



Ранее он выступал за молодёжку ЦСКА, «Кубань-2», «Урожай» и «КАМАЗ» ?



Добро пожаловать, Егор! ??? pic.twitter.com/ikDtVDOhXN — «Рубин» Казань (@fcrk) February 17, 2022

Права на Тесленко принадлежали КАМАЗу, до этого футболист выступал за молодежную команду ЦСКА и «Кубань-2».

В сезоне-2021/22 игрок провел 23 матча за КАМАЗ в ФНЛ и забил 5 голов.