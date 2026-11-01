Митрюшкин выразил надежду, что Галактионов останется в «Локомотиве»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о возможной отставке главного тренера Михаила Галактионова после поражения от «Спартака» (0:4) в матче 13-го тура РПЛ.

«Общались в раздевалке. Никакой информации по отставке нет. Надеюсь, что он остается. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за результат. Равнодушных нет. Претензии за результат даем сами себе. К сожалению, обидные голы. Ответственность с себя не снимал и не снимаю. Будем стараться биться», — сказал Митрюшкин.

29 октября Галактионов допустил возможность ухода из «Локомотива» после поражения от ЦСКА (1:3) в Кубке России. Спортивный директор железнодорожников Нариман Акавов заявил, что тренер пользуется полной поддержкой руководства клуба.

«Локомотив» с 11 очками после 13 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.