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Сегодня, 17:07

«Уфа» и «Селтик» договорились об аренде защитника двоюродного брата Лукаку

Виктория Кравченко

«Уфа» арендовала левого защитника «Селтика» Боли Болинголи Мбомбо, сообщается в Twitter уфимского клуба.

В составе «Уфы» футболист проведет вторую половину этого сезона-2021/22. Бельгиец является двоюродным братом Ромелу и Жордану Лукаку

Боли Болинголи — воспитанник бельгийского «Брюгге», в составе которого он становился чемпионом Бельгии, обладателем Кубка и Суперкубка Бельгии. В «Селтике» Мбомбо играет с 2019 года.

ФК Уфа
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