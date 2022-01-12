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Сегодня, 18:09

Юрий Жирков подписал контракт с «Химками»

Микеле Антонов
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» подтвердил подписание Юрия Жиркова.

«Жирков — игрок «Химок». Срок контракта 0,5 + 1. По окончании контракта, если игрок захочет, он может продлить соглашение или остаться в системе управления клубом», — сказал Терюшков «СЭ».

Последним клубом 38-летнего Юрия Жиркова был санкт-петербургский «Зенит», который он покинул летом 2021 года.

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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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Зенит – Рубин
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