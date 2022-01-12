Юрий Жирков подписал контракт с «Химками»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» подтвердил подписание Юрия Жиркова.

«Жирков — игрок «Химок». Срок контракта 0,5 + 1. По окончании контракта, если игрок захочет, он может продлить соглашение или остаться в системе управления клубом», — сказал Терюшков «СЭ».

Последним клубом 38-летнего Юрия Жиркова был санкт-петербургский «Зенит», который он покинул летом 2021 года.