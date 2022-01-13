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Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Спартака»

Евгений Петров
Корреспондент
Артем Ребров и Андрей Ещенко.
Фото ФК «Спартак»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко завершил карьеру, сообщает официальный Twitter клуба. Он вошел в тренерский штаб команды.

В составе команды футболист стал чемпионом России, стал серебряным и бронзовым призером чемпионата, а также победителем Суперкубка страны. Теперь он будет работать в штабе Паоло Ваноли.

37-летний Андрей Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 года, провел с тех пор 109 матчей, в которых забил один мяч. В текущем сезоне он за «Спартак» не играл, проведя только один матч за «Спартак-2» в ФНЛ.

Андрей Ещенко
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