Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко завершил карьеру, сообщает официальный Twitter клуба. Он вошел в тренерский штаб команды.

Андрей Ещенко завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака» ?



С красно-белыми он стал чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также победителем Суперкубка страны ???



Желаем Андрею пополнить коллекцию трофеев в новом статусе! ? pic.twitter.com/k6JM15Ekra — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 13, 2022

В составе команды футболист стал чемпионом России, стал серебряным и бронзовым призером чемпионата, а также победителем Суперкубка страны. Теперь он будет работать в штабе Паоло Ваноли.

37-летний Андрей Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 года, провел с тех пор 109 матчей, в которых забил один мяч. В текущем сезоне он за «Спартак» не играл, проведя только один матч за «Спартак-2» в ФНЛ.