«Факел» нашел нового тренера. Хасанби Биджиев будет спасать воронежцев от вылета из РПЛ

Клуб идет на последнем месте в таблице чемпионата.

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев возглавит «Факел». Воронежцы объявили о принципиальной договоренности со специалистом 1 ноября — он сменит Алексея Ребко, который исполнял обязанности после ухода Олега Василенко.

«Договор может быть расторгнут... Но мы верим, что это не понадобится»

Под руководством Василенко «Факел» вернулся в РПЛ, но в элите стартовал неудачно и замыкает таблицу с шестью очками. В октябре клуб принял решение расстаться с Олегом Петровичем и начал поиски нового тренера.

Одним из основных претендентов на должность считался Ролан Гусев. Согласно данным инсайдера Ивана Карпова, бывший наставник московского «Динамо» действительно должен был возглавить воронежцев, однако предпочел предложение грозненского «Ахмата».

1 ноября Ролан Александрович опроверг сведения о контактах с грозненским клубом, но и в «Факел» не перешел. А воронежцы в итоге быстро нашли ему замену в лице Биджиева.

«Хасанби Биджиев возглавит «Факел». Наш клуб достиг принципиальной договоренности со специалистом, завтра ожидается подписание контракта», — говорится в официальном заявлении.

Срок соглашения пока не раскрывается. Зато известно, что в тренерский штаб войдут ассистент Горан Алексич и тренер по физподготовке Шихмирза Баламирзаев.

За несколько минут до официального заявления воронежцы креативно объявили о кадровой перестановке, опубликовав трудовой договор с новым наставником. В нем множество отсылок, в том числе, судя по всему, и к Гусеву — в пункте 1.3 документа прописано, что главный тренер обязан «держать слово даже в случае поступления предложений от других клубов».

В пункте 1.5 сказано: специалист обязуется «не говорить в интервью, что его футболистам тяжело отдать точную передачу на 15 метров». Так воронежцы обыграли яркое высказывание Василенко о навыках своих подопечных.

А пункт 4.1 звучит следующим образом: «Договор может быть расторгнут... Но ведь мы все верим, что нам это не понадобится?»

Выводил махачкалинское «Динамо» в РПЛ и добирался с «Авангардом» до финала Кубка России

Хасанби Биджиеву 60 лет. В прошлом он вратарь — выступал за нальчикский «Спартак», ростовский СКА, ЦСКА, израильский «Хапоэль» и московский «Локомотив». В составе железнодорожников стал финалистом Кубка СССР, дважды выиграл Кубок России, завоевал серебряную и две бронзовые медали чемпионата страны.

После завершения игровой карьеры Биджиев в том числе работал техническим директором «Локо», входил в тренерские штабы нальчикского «Спартака», пермского «Амкара», махачкалинского «Анжи» и волгоградского «Ротора».

В качестве главного тренера специалист добился нескольких заметных результатов: в сезоне-2015/16 вывел «Спартак-Нальчик» из Второй лиги в ФНЛ. В 2017/18 довел курский «Авангард» до финала Кубка России, где команда уступила «Тосно» (1:2).

В феврале 2024 года он возглавил махачкалинское «Динамо». С дагестанским клубом Биджиев добился повышения в классе и в дебютном сезоне в РПЛ сумел сохранить команде место в элите российского футбола. По итогам кампании-2024/25 специалист вошел в пятерку лучших тренеров лиги.



В декабре 2025 года махачкалинцы приняли его отставку, и Хасанби Эдуардович взял перерыв в тренерской работе. Теперь перед ним стоит новая задача — сохранить «Факелу» место в высшем дивизионе.