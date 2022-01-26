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«Рубин» арендовал Кучаева у ЦСКА

Евгений Петров
Корреспондент
Константин Кучаев.
Фото ПФК ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перешел в «Рубин» на правах аренды, сообщает официальный сайт московских армейцев. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.В нынешнем сезоне Кучаев провел за красно-синих 15 матчей, в которых забил один гол.

Перед уходом в аренду 23-летний полузащитник продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/24.

Константин Кучаев
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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