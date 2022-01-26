«Рубин» арендовал Кучаева у ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перешел в «Рубин» на правах аренды, сообщает официальный сайт московских армейцев. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.В нынешнем сезоне Кучаев провел за красно-синих 15 матчей, в которых забил один гол.
Перед уходом в аренду 23-летний полузащитник продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/24.
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15
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|18
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|26.02
|14:00
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|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
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|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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|Г
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Уфа
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