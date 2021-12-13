Защитник Зеффан покидает «Крылья Советов»
Алжирский защитник Мехди Зеффан покидает «Крылья Советов». Контракт футболиста истекает в конце 2021 года, сообщает сайт клуба.
Игрок пришел в нашу команду в январе 2020 года, за это время он провел 50 матчей и отметился 5 результативными передачами.
Вместе с «Крыльями» Мехди стал чемпионом ФНЛ и финалистом Кубка России.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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