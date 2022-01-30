Осинькин прокомментировал переход Игнатьева в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход в команду нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева и защитника «Шерифа» Фернардо Костанцы.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход в команду нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева и защитника «Шерифа» Фернардо Костанцы.

«Вся команда не может быть в хороших кондициях, — цитирует Осинькина «Чемпионат.com». — Тот же Костанца провел первую тренировку с декабря. О готовности говорить не приходиться. Надеемся, что Игнатьев и Констанца впишутся в нашу игру и принесут нам много пользы.

Это скоростные футболисты, у них много качеств. Большой плюс, что Костанца играл в Лиге чемпионов. Он в «Шерифе» играл значимую роль. Когда была возможность взять его, мы это сделали.

Игнатьев — другой футболист нежели Сергеев. Каждого надо встраивать в игру. Надеюсь, что у Вани все получится здесь. Будем делать все, чтобы он принес нам пользу. Он начинает в новом клубе, с чистого листа. Мы в него верим. Поэтому и взяли".

Самарский клуб собирается арендовать Игнатьева, а с Костанцой подписан полноценный контракт.