Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей, сообщает пресс-служба команды.

Ранее Василий с 2002 по 2018 год выступал за ЦСКА в качестве игрока и выиграл с красно-синими 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 5 Суперкубков России и Кубок УЕФА.

В 2020 году он вернулся в структуру клуба в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а впоследствии вошел в тренерский штаб Виктора Ганчаренко. В апреле 2021-го покинул ЦСКА и трудился в «Краснодаре» помощником белорусского специалиста.