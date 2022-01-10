Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

16:21
Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей, сообщает пресс-служба команды.

Ранее Василий с 2002 по 2018 год выступал за ЦСКА в качестве игрока и выиграл с красно-синими 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 5 Суперкубков России и Кубок УЕФА.

В 2020 году он вернулся в структуру клуба в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам, а впоследствии вошел в тренерский штаб Виктора Ганчаренко. В апреле 2021-го покинул ЦСКА и трудился в «Краснодаре» помощником белорусского специалиста.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vasiliy-berezutskiy-voshel-v-trenerskiy-shtab-pfk-cska-1/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Джокович выиграл суд. Но его участие в Australian Open под вопросом
10
11
Реклама