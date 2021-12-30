«Спартак» объявил о подписании контракта с Леоном Классеном
«Спартак» объявил о переходе в команду защитника «Тироля» Леона Классена.
Контракт с 21-летним россиянином рассчитан до конца июня 2025 года.
Официально: Леон Классен — игрок «Спартака» ??— ФК «Спартак-Москва» ? (@fcsm_official) December 30, 2021
21-летний левый защитник австрийского «Тироля» и молодёжной сборной России сегодня подписал контракт с нашим клубом до 2025-го года ?
Добро пожаловать, Леон, и удачи! ??
В сезоне-2021/22 Классен провел 20 матчей за «Тироль», на его счету 6 результативных передач.Также футболист провел 1 матч за молодежную сборную России, он сыграл против Литвы (3:0) в рамках отборочного турнира на чемпионат мира среди игроков до 21 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 700 тысяч евро.
Фамилия Классен досталась ему от матери. Она имела немецкие корни и работала преподавателем немецкого языка. Отец, имевший фамилию Драньков, был волейбольным тренером.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-30-dobro_pozhalovat_leon_klassen/
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