«Спартак» объявил о подписании контракта с Леоном Классеном

«Спартак» объявил о переходе в команду защитника «Тироля» Леона Классена.

Контракт с 21-летним россиянином рассчитан до конца июня 2025 года.

Официально: Леон Классен — игрок «Спартака» ??



21-летний левый защитник австрийского «Тироля» и молодёжной сборной России сегодня подписал контракт с нашим клубом до 2025-го года ?



Добро пожаловать, Леон, и удачи! ?? — ФК «Спартак-Москва» ? (@fcsm_official) December 30, 2021

В сезоне-2021/22 Классен провел 20 матчей за «Тироль», на его счету 6 результативных передач.Также футболист провел 1 матч за молодежную сборную России, он сыграл против Литвы (3:0) в рамках отборочного турнира на чемпионат мира среди игроков до 21 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 700 тысяч евро.

Фамилия Классен досталась ему от матери. Она имела немецкие корни и работала преподавателем немецкого языка. Отец, имевший фамилию Драньков, был волейбольным тренером.