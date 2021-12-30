Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» объявил о подписании контракта с Леоном Классеном

16:30
Леон Классен. Фото Instagram
Леон Классен. Фото Instagram
Теги:

«Спартак» объявил о переходе в команду защитника «Тироля» Леона Классена.

Контракт с 21-летним россиянином рассчитан до конца июня 2025 года.

В сезоне-2021/22 Классен провел 20 матчей за «Тироль», на его счету 6 результативных передач.Также футболист провел 1 матч за молодежную сборную России, он сыграл против Литвы (3:0) в рамках отборочного турнира на чемпионат мира среди игроков до 21 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 700 тысяч евро.

Фамилия Классен досталась ему от матери. Она имела немецкие корни и работала преподавателем немецкого языка. Отец, имевший фамилию Драньков, был волейбольным тренером.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-30-dobro_pozhalovat_leon_klassen/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Эра поп-ММА: почему бои фриков так популярны?
Песков рассказал о цели разговора Путина и Байдена
6
6
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги