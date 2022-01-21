«Спартак» объявил о переходе Пруцева

21-летний полузащитник «Крыльев Советов» и молодежной сборной России подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года, информирует пресс-служба красно-белых.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Пруцев провел за «Крылья» 17 матчей, не отличившись результативными действиями.

В сентябре 2020 года Пруцев перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи», а прошедшим летом самарский клуб выкупил его обратно.