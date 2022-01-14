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Тульский «Арсенал» расторг контракты с Камболовым, Денисовым и Тудорие

Иван Торопцев
Корреспондент

Тульский «Арсенал» объявил о расторжении контрактов с тремя футболистами команды.

Клуб разорвал соглашения с защитником Александром Денисовым, полузащитником Русланом Камболовым и нападающим Александру Тудорие.

Денисов выступал за «Арсенал» с января 2013 года, 32-летний россиянин продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске». 32-летний Камболов играл за тульскую команду с сентября 2021 года, он принял участие в 5 матчах в сезоне-2021/22 и не отличился результативными действиями. У 25-летнего Тудорие 1 гол в 8 матчах за «Арсенал» в нынешнем сезоне, румын перешел в «Сепси».

Источник: https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/po-soglasheniyu-storon/
Александр Денисов
Александру Тудорие
Руслан Камболов
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

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Спартак

 16 1 7
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