Бывший защитник «Динамо» Морозов перешел в словенский клуб

По данным «СЭ», бывший защитник «Динамо» Григорий Морозов стал футболистом словенского клуба «Целе». 27-летний игрок подписал контракт на 2,5 года.

6 февраля Григорий Морозов и московский футбольный клуб «Динамо» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

За бело-голубых Морозов дебютировал в августе 2015 года. Всего на его счету 119 матчей за основу, в которых он забил 4 мяча.