«Локомотив» объявил о подписании Марка Мампасси
17:05
«Локомотив» объявил о подписании защитника «Шахтера» Марка Мампасси.
Соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет. 18-летний Мампасси будет выступать под номером 18.
По информации «СЭ», в декабре украинский защитник получит российское гражданство, а затем поменяет и футбольную прописку. Зарплата игрока составит примерно 300 тысяч евро в год.
В нынешнем сезоне Мампасси провел за «Мариуполь» 16 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил шесть желтых карточек.
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