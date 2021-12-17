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«Локомотив» объявил о подписании Марка Мампасси

17:05
Марк Мампасси. Фото Instagram
Марк Мампасси. Фото Instagram
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«Локомотив» объявил о подписании защитника «Шахтера» Марка Мампасси.

Соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет. 18-летний Мампасси будет выступать под номером 18.

По информации «СЭ», в декабре украинский защитник получит российское гражданство, а затем поменяет и футбольную прописку. Зарплата игрока составит примерно 300 тысяч евро в год.

В нынешнем сезоне Мампасси провел за «Мариуполь» 16 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил шесть желтых карточек.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25394

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Анна Горшкова все материалы автора

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