«Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов»

Форвард Иван Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Контракт с 26-летним российским футболистом рассчитан до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей за самарский клуб, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. За «Крылья Советов» он выступал с августа 2020 года.

Портал Transfermarkt оценивает Сергеева 2,8 миллиона евро.

В ноябре 2021 года форвард был впервые вызван в состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира-2022, но еще не дебютировал за национальную команду.