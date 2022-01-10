«Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов»
19:01
Форвард Иван Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Контракт с 26-летним российским футболистом рассчитан до конца сезона-2024/25.
В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей за самарский клуб, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. За «Крылья Советов» он выступал с августа 2020 года.
Портал Transfermarkt оценивает Сергеева 2,8 миллиона евро.
В ноябре 2021 года форвард был впервые вызван в состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира-2022, но еще не дебютировал за национальную команду.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2022-01-10-ivan-sergeev-igrok-zenita-.htm
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