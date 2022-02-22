ЦСКА объявил о переходе Виктора Васина в «Кайрат»

? Виктор Васин покинул #ЦСКА и перешел в казахстанский @fc_kairat



?? Мы благодарим Виктора за вклад в достижения команды и желаем трехкратному чемпиону России успехов в новой команде!https://t.co/DZpHFq4c6E pic.twitter.com/dy26bPY8g3