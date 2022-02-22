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Сегодня, 10:18

ЦСКА объявил о переходе Виктора Васина в «Кайрат»

Анна Горшкова
Корреспондент
Виктор Васин.
Фото ФК «Кайрат»

Защитник ЦСКА Виктор Васин перешел в «Кайрат», сообщает официальный сайт армейцев.

Контракт рассчитан до конца 2022 года.

В нынешнем сезоне Васин провел шесть матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

Источник: https://fckairat.com/news/kayrat/oficialno-viktor-vasin-igrok-fk-kayrat/
Виктор Васин
ФК Кайрат
ФК ЦСКА (Москва)
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