Полузащитник «Томи» подписал контракт с «Рубином»
«Рубин» пополнился 20-летним центральным полузащитником Маратом Апшацевым. Контракт с новичком подписан на четыре с половиной года, сообщает сайт казанцев.
Марат Апшацев будет выступать за «Рубин» под 18-м номером.
Апшацев выступал за команды «Спартак-Нальчик», «Чайку» (Песчанокопское), «Томь» (Томск), юношескую сборную России (U18).
В текущем сезоне он сыграл в ФНЛ за «Томь» 9 матчей.
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Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/v-rubin-pereshel-poluzaschitnik-marat-apshatsev
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