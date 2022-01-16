Полузащитник Карасев стал новичком «Нижнего Новгорода»

Первым новобранцем «Нижнего Новгорода» в новом году стал 29-летний полузащитник Павел Карасев, сообщает сайт клуба.

«Рад вернуться в Россию, хотя в Белоруссии меня и встретили, и проводили хорошо. Там неплохой уровень футбола, но с РПЛ он, конечно же, не сравнится. В свое время я играл за дзержинский «Химик» в ФНЛ. Конечно же, бывал и в Нижнем, так что город мне знаком. На новом стадионе также довелось играть, когда я выступал в РПЛ за «Тамбов». Буду рад влиться в состав «Нижнего Новгорода» и помочь своему новому клубу в решении поставленных задач», — приводит слова Карасева сайт нижегородцев.

В прошлом сезоне Карасев провел за БАТЭ 27 матчей в высшей лиге Белоруссии, в которых отметился 1 голом и 3 голевыми передачами. В составе борисовчан Карасев выиграл Кубок Белоруссии и серебряные награды чемпионата.

Ранее он расторг контракт с клубом из Белоруссии.