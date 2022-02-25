Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 12:00

Семин считает, что «Зениту» не повезло в матче против «Бетиса»

Семин прокомментировал ничью «Зенита» в матче против «Бетиса»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью «Зенита» в матче против «Бетиса» (0:0).

«Матч был очень хороший. «Зенит» имел преимущество на протяжении матча. В обороне практически не дали шансов «Бетису». Я считаю, им немного не повезло. Это микронарушение, которое произошло на последних минутах, если оно было. Справедливо или нет — гол отменили. Его смотрели по ВАРу. Если и было нарушение, то это микронарушение. С трибуны тяжело даже определить. «Зенит» хорошо был подготовлен и в физическом плане, и в тактическом. Они провели очень сильный матч», — сказал Семин «СЭ».

Также Семин оценил игру новичков «Зенита».

«У Сергеева было мало времени. Старание вчера было. У него был хороший эпизод, когда с правой стороны прострелил Сутормин. Это хлеб Сергеева, он должен был забивать. А Юри Альберто — молодой, очень интересный футболист. В «Зените» у него хорошие перспективы», — сказал Семин «СЭ».

1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

С кем сыграет «Спартак»? Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: «Спартак» узнает соперника по плей-офф
«Йокерит» не примет участия в плей-офф КХЛ
«Какой беспредел? Арбитр правильно не засчитал гол». Хусаинов — о судействе в матче «Бетис» — «Зенит»
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — каким он должен быть?
ЦСКА в полном составе возвращается в Москву со сборов в Турции
ТАСС: ЦСКА сегодня вечером вернется в Москву со сбора в Турции
В «Крыльях Советов» прокомментировали переход Чернова в «Спартак» и аренду Гапонова
Гбамен будет выступать за ЦСКА под 27-м номером
Шварц: «Нет смысла сравнивать трансферную политику «Динамо» с другими клубами. У нас своя дорога»
Сандро Шварц: «Цель «Динамо» — выигрывать каждый следующий матч»
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
«Спартак» добудет ничью, «Зенит» победит «Рубин». Прогнозы на матчи 19-го тура РПЛ
Ваноли — загадка для всех. Матч с ЦСКА ответит на многие вопросы по «Спартаку»
РПЛ сообщила о переносе матчей 19-го тура «Ростов» — «Крылья» и «Краснодар» — «Локомотив»
Генеральный директор «Динамо» прокомментировал решение банка ВТБ передать пакет акций клуба ВФСО «Динамо»
Бывший спортивный директор ЦСКА Четверик рассказал про самые сложные переговоры в жизни
Тренер Четверик рассказал, как умер футболист Колесов: «Двое суток мертвый пролежал на диване»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Крылья Советов» завершили сборы в Турции
«Ахмат» в полном составе возвращается в Россию со сборов в Турции
ЦСКА в полном составе возвращается в Москву со сборов в Турции
Вендел — лучший полузащитник РПЛ. «Зенит» сможет отбить 20 миллионов евро за его покупку
ТАСС: ЦСКА сегодня вечером вернется в Москву со сбора в Турции
Бышовец: «Руководство ЦСКА затянуло со сменой поколений и сейчас пытается исправиться»
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
«Никакой предвзятости нет». Николаев оценил работу арбитра в матче «Бетис» — «Зенит»
С кем сыграет «Спартак»? Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн
«ВАР вытащил нас в 1/8 финала Лиги Европы». Что думают испанцы о матче «Зенита» и «Бетиса»
«Какой беспредел? Арбитр правильно не засчитал гол». Хусаинов — о судействе в матче «Бетис» — «Зенит»
Тедеско: «Горжусь «Лейпцигом», который выдержал давление «Реала Сосьедад»
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: «Спартак» узнает соперника по плей-офф
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/8 финала: соперник для «Спартака» и другие матчи
С кем сыграет «Спартак»? Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: «Спартак» узнает соперника по плей-офф
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
«Зенит» не упал, а только споткнулся». Романцев разбирает поражение от «Бетиса» и рассуждает о шансах Семака в Испании
Семак — об игре Ракицкого: «Вариантов практически не было. Его плюсы и минусы мы прекрасно знаем»
«Зенит» — «Бетис»: прогноз Канчельскиса на матч 1/16 финала Лиги Европы 17 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Какой беспредел? Арбитр правильно не засчитал гол». Хусаинов — о судействе в матче «Бетис» — «Зенит»

«Никакой предвзятости нет». Николаев оценил работу арбитра в матче «Бетис» — «Зенит»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости