Семин считает, что «Зениту» не повезло в матче против «Бетиса»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью «Зенита» в матче против «Бетиса» (0:0).

«Матч был очень хороший. «Зенит» имел преимущество на протяжении матча. В обороне практически не дали шансов «Бетису». Я считаю, им немного не повезло. Это микронарушение, которое произошло на последних минутах, если оно было. Справедливо или нет — гол отменили. Его смотрели по ВАРу. Если и было нарушение, то это микронарушение. С трибуны тяжело даже определить. «Зенит» хорошо был подготовлен и в физическом плане, и в тактическом. Они провели очень сильный матч», — сказал Семин «СЭ».

Также Семин оценил игру новичков «Зенита».

«У Сергеева было мало времени. Старание вчера было. У него был хороший эпизод, когда с правой стороны прострелил Сутормин. Это хлеб Сергеева, он должен был забивать. А Юри Альберто — молодой, очень интересный футболист. В «Зените» у него хорошие перспективы», — сказал Семин «СЭ».