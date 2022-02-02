«Рубин» отдал Игнатьева в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа

Нападающий «Рубина» Игнатьев перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев перешел в «Крылья Советов» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Арендное соглашение самарского клуба с 23-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел 10 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в два миллиона евро.