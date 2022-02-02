Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:20

«Рубин» отдал Игнатьева в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа

Нападающий «Рубина» Игнатьев перешел в «Крылья Советов» на правах аренды
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев перешел в «Крылья Советов» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Арендное соглашение самарского клуба с 23-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел 10 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в два миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/fcrk/status/1488799538311798788
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Ребров: «У Ваноли и Карреры похожие методы. «Спартак» немножко вернулся на пять лет назад»
Ребров: «Главное отличие Ваноли от Витории? Интенсивность тренировок»
Кучаев: «Интересовался у Березуцкого, стоит ли уходить из ЦСКА. Он ответил: «Ты уже большой мальчик и должен принимать решение сам»
«Ахмат» проиграл клубу из Косово в товарищеском матче
«Забил 15 в прошлом году, а теперь — ни одного. На месте фанатов я тоже был бы зол». Ларссон — о смене тренера, голевой засухе и рождении сына
Газизов рассказал об итогах онлайн-совещания между представителями клубов РПЛ
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Игнатьев: «Переход в «Крылья» — шаг вперед. Мне очень близок футбол Осинькина»
Наумов: «Руководству «Локо» не важно, что Мухин сильный игрок. Им нужно было место для перепродажи!»
Хван Ин Бом сегодня прилетит на тренировочные сборы «Рубина» в Турцию
«Рубин» досрочно вернул защитника Бегича из аренды в «Крыльях Советов»
Ребров: «У Ваноли и Карреры похожие методы. «Спартак» немножко вернулся на пять лет назад»
Ребров: «Главное отличие Ваноли от Витории? Интенсивность тренировок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наумов: «Руководству «Локо» не важно, что Мухин сильный игрок. Им нужно было место для перепродажи!»

Игнатьев: «Переход в «Крылья» — шаг вперед. Мне очень близок футбол Осинькина»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости