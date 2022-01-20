«Химки» арендовали Волкова у БАТЭ, в Белоруссии у него дисквалификация за договорной матч

«Химки» и белорусский БАТЭ договорились об аренде защитника Захара Волкова, сообщает официальный сайт российского клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа.

Захар Волков — воспитанник белорусского «Витебска», в составе которого дебютировал во взрослом футболе. Защитник также выступал за «Оршу» и «Нафтан». В 2018-м перешел в БАТЭ. Вызывался в юношескую и главную сборную Белоруссии.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист провел пять матчей в чемпионате Белоруссии и сделал один результативный пас. Он был отстранен на два года за участие в договорном матче, но в сентябре прошлого года местная футбольная федерация отсрочила оставшееся наказание на два года. Дисквалификация распространяется только на белорусские турниры.