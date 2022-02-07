«Химки» арендовали у «Антверпена» камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе

«Химки» объявили об аренде камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе у бельгийского «Антверпена».

Как сообщает Twitter-аккаунт клуба, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Футболист уже прошел медобследование и присоединился к команде в Турции.

«Химки» арендовали камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе у «Антверпена». Соглашение рассчитано до конца сезона. Футболист прошёл медобследование и присоединился к команде в Турции.



Bienvenue, Didier! ?



?? https://t.co/RTBRs1fVfP pic.twitter.com/8axJlYTj6J — ФК «Химки» (@fc_khimki) February 7, 2022

«Химки» в Instagram представили Дидье Ламкель Зе фрагментом из фильма «Такси».

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 8 матчей за «Антверпен», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.