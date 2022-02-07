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«Химки» арендовали у «Антверпена» камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе

Анна Горшкова
Корреспондент

«Химки» объявили об аренде камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе у бельгийского «Антверпена».

Как сообщает Twitter-аккаунт клуба, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Футболист уже прошел медобследование и присоединился к команде в Турции.

«Химки» в Instagram представили Дидье Ламкель Зе фрагментом из фильма «Такси».

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 8 матчей за «Антверпен», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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