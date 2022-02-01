Хавбек Олег Шатов прокомментировал возвращение в «Урал»

Новичок «Урала» Олег Шатов прокомментировал свое возвращение в команду.

«Я, Олег Шатов, возвращаюсь домой. Приходите на стадион, поддерживайте любимую команду, а мы постараемся отплатить вам хорошей игрой. Всем привет», — сказал он в видеообращении, которое клуб опубликовал в Instagram.

31-летний Шатов уже выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год. В январе он вместе с командой ездил на сборы в ОАЭ.